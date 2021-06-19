Татул Акопян: "В качестве политического принципа мы выбрали не реализм, а мечту о "Великой Армении""

"Я собираюсь рассказать о взглядах, которые не очень популярны, и многие из вас могут не согласиться со мной, но я очень убежден в них", - заявил журналист, писатель и координатор Армянского исследовательского центра "Ани" Татул Акопян на презентации в Калифорнии английской своей книги "Долина смерти, 44-дневная катастрофа". Как отмечает Mirror Spectator, эта книга - сборник различных статей и публикаций, а также зачастую эмоциональный дневник, который Акопян вел во время войны.

"Могу назвать сто причин, но есть одна главная, по которой мы проиграли… Мы неправильно оценили свои сильные стороны. В качестве политического принципа мы выбрали не реализм, а мечту о "Великой Армении". Мы не слушали дружественные страны, которые просили нас идти на диалог с Азербайджаном, соглашаться на болезненные, но достойные компромиссы".

Акопян выразил надежду, что в будущем его народ не станет полагаться на принятие желаемого за действительное в качестве политического принципа, а также призвал навести порядок в рядах Вооруженных сил и в экономике и быть готовым к болезненным событиям. "Сейчас статус Карабаха для меня не имеет значения. Сейчас для него есть два важных момента: безопасность и численность армянского населения", - заявил Акопян.

Говоря о Сюникской области, Акопян рассказал, что на построенной в 2000-х годах дороге из Гориса в Капан и в Мегри около 70 км сейчас проходит по территории Азербайджана. Чтобы поехать на юг, нужно проехать мимо азербайджанских флагов, дорожных знаков и солдат. "Это свидетельствует о восстановлении армяно-азербайджанских советских границ", - сказал координатор центра "Ани".

В остальной части Армении идет подготовка к выборам, которые пройдут уже сегодня. По мнению Акопяна, избирательная кампания продемонстрировала самый низкий интеллектуальный уровень политических гонок и дебатов в истории Армении: "В этих выборах участвуют три основные политические партии, и все они постоянно используют уличный язык. Но самым опасным является возможное гражданское сопротивление или гражданская война. Как минимум два участника готовы уничтожить друг друга. Мы не знаем, чем все это закончится". Тем не менее Акопян надеется проснуться в мирной Армении 21 июня, после выборов.

Что касается армянской диаспоры, то Татул Акопян убежден, что сейчас она пребывает в растерянности, столкнувшись с реальностью, отличной от той, которую ей представляли в течение последних двух десятилетий. "Нам нужно держаться подальше от тостов и принятия желаемого за действительное и постараться обеспечить присутствие диаспоры в политической жизни Армении", - заявил писатель, добавив, что диаспора должна серьезно заинтересоваться будущим Армении. "Армянская диаспора должна быть уверена, что инвестирование в родину - не только акт патриотизма, но и ведение бизнеса в нормальной деловой среде. Не хочу на каждом углу слышать рассказы о том, как много кто-то потерял в Армении. Нам не нужны масштабные конференции с длинными речами и аплодисментами. Нам нужны конкретные шаги".