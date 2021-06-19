Германия и Турция взяли курс на сближение в военной сфере?

На этой неделе министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр совершила свой первый официальный визит в Анкару. Переговоры с ее турецким коллегой Хулуси Акаром были посвящены выводу войск НАТО из Афганистана и напряженности в Средиземноморье.

Как сообщает Deutsche Welle, у партнеров по НАТО, Германии и Турции, достаточно сложные отношения в последние годы по разным причинам. В прошлом году напряженность между ним возросла после того, как немецкие военные провели обыск на турецком грузовом судне. Рейд был частью операции ЕС по борьбе с контрабандой нефти и недопущению незаконных поставок оружия в охваченную конфликтом Ливию. Турция заявила, что этот шаг является незаконным, и обвинила Германию и ЕС в несанкционированном применении силы. Но командование миссии заявило, что у него есть основания полагать, что судно могло нарушить эмбарго ООН на поставки оружия Ливии.

В ходе визита в Анкару Крамп-Карренбауэр призвала Турцию продолжить переговоры относительно планов по разведке и добыче газа в спорном районе Средиземного моря, на который также претендуют члены Европейского союза - Греция и Кипр. После встречи с Акаром Крамп-Карренбауэр заявила, что как партнер Германии по НАТО Турция взяла на себя обязательство разрешать конфликты "на основе международного права путем переговоров". "Тоже самое относится к спорным вопросам в восточном Средиземноморье", - сказала министр, заметив, что Берлин, Анкара, Афины, Никосия и ЕС сумели за последние месяцы "наладить диалог" по этим вопросам. По ее словам, Германия продолжит поддерживать переговорный процесс.

Германия взяла на себя роль посредника в споре между Турцией и Грецией по поводу прав на природные ресурсы в восточном Средиземноморье. Обе стороны провели дипломатические переговоры, и Турция отозвала свои разведочные корабли из спорных вод, но Берлин считает, что проблема остается нерешенной.

Акар призвал Германию не противиться действиям Турции против террористических организаций, в частности, запрещенной Рабочей партией Курдистана (РПК), а также призвал Германию предпринять шаги по снятию ограничений на импорт оружия. По словам Акара, немецкие ограничения на некоторые товары представляют проблему не только для Анкары, но и для НАТО.

Министры также обсудили роль Турции в Афганистане после вывода оттуда войск международной коалиции. Сейчас Турция обеспечивает безопасность международного аэропорта в столице Афганистана, Кабуле - эта операция считается крайне важной для того, чтобы западные посольства могли продолжать там дипломатические миссии. Вывод войск НАТО из страны может завершиться уже в середине июля.

"Мы договорились, что в качестве первого шага необходимо сохранить дипломатические миссии. Для этого требуется инфраструктура в аэропорту, а также наличие безопасной медицинской инфраструктуры, - сказала Крамп-Карренбауэр. - Я благодарна Турции за то, что она готова играть важную роль в этом вопросе. Но мы также согласились, что это не только работа Турции. Здесь также требуется поддержка со стороны НАТО и партнеров".

Как сообщило Анатолийское агентство, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на этой неделе, что Анкара может взять на себя "гораздо больше обязательств" в Афганистане после вывода войск США.