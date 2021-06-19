Лазаревский клуб, вопреки позиции Москвы, усмотрел угрозу безопасности Армении в процессе передачи карт минных полей

Ровно неделю назад, 12 июня, произошло важное событие, способное позитивно повлиять на постконфликтную ситуацию в зоне армяно-азербайджанского противостояния, завершившегося 9-10 ноября прошлого года подписанием мирного соглашения при посредничестве России: армянская сторона передала Азербайджану карты минных полей всего Агдамского района, а взамен Баку выдал Еревану 15 армянских военных.

В ходе почти 30-летней оккупации азербайджанских территорий армянские военные разместили там сотни тысяч мин. За семь месяцев после окончания Второй Карабахской войны более 100 азербайджанцев погибли или пострадали из-за отказа Арменией в предоставлении карт минных полей. Армянская сторона продолжала использовать карты как предмет торга за человеческие жизни. Ранее в Ереване утверждали, что таких карт толком нет – мины устанавливались в течение десятков лет хаотично.

Так или иначе, шаг, благодаря которому спасены сотни человеческих жизней, был воспринят всем международным сообществом как важный жест гуманитарного характера по укреплению доверия, способный создать возможности для сотрудничества между сторонами. Министерство иностранных дел России указало на важность решения проблемы предоставления карт минных полей на освобожденных территориях Азербайджана. Так же отреагировали в Париже, заявив, что произошедшее способствует снижению напряженности и восстановлению доверия между сторонами с целью достижения прочного мира на Южном Кавказе. Есть у этого события и экономическая составляющая - разминированные территории привлекут зарубежных инвесторов, желающих принять участие в восстановлении освобожденных районов.

Ложкой дегтя в позитивном процессе стал тот факт, что обмен был негативно воспринят членами Лазаревского клуба, организации, целью которой заявлено укрепление российско-армянских отношений. Заявления, прозвучавшие на заседании клуба в корне противоречат официальной позиции России на этот счет.

Так, в ходе заседания Лазаревского клуба на прошлой неделе экс-директор Службы национальной безопасности Армении, эксперт Давид Шахназарян объявил, что "врагу переданы сведения, составляющие угрозу нашей национальной безопасности". "В начале девяностых обмен пленными также организовывался, и это было чистой сделкой, поскольку за возвращение приходилось платить конкретные деньги полевым командирам, поскольку переговоры, как правило, велись непосредственно с ними. Ваш покорный слуга ни раз совершал такие сделки. Но извините, это были всего лишь деньги. А эта сделка – серьезнейший вопрос национальной безопасности", - заявил Шахназарян.

Он почему-то думает, что теперь, имея минные карты Агдамского района, на которых указано расположение 97 тысяч мин, Азербайджан получил возможность обеспечить ускоренную милитаризацию района. Также Шахназарян выразил мнение, правда, ничем его не аргументировав, что обязательства, которые Азербайджан взял на себя в рамках трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, после произошедшего 12 июня превратились в "неравноценную сделку".

После этого экс-директор Службы национальной безопасности Армении ударился в геополитику. "Кажется, что США выступают здесь не как одна из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а с более расширенными полномочиями. Вчера министр иностранных дел Грузии, который назвал это сделкой, сообщил, что переговоры велись 2-3 месяца… Это все раскрывает интересы геополитических игроков именно в Армении и в Нагорном Карабахе", – заявил он, заметив, что обмен произошел перед встречей глав США и России в Женеве и Вашингтон получил "определенные дивиденды".

Как уже было сказано, позиция члена Лазаревского клуба противоречит официальной позиции Москвы. Шахназарян открыто заявил, что политика "властей России в лице Министерства иностранных дел по отношению к Армении, Азербайджану и Карабаху не работает". Далее он обрушился на Азербайджан назвав его "нацистским государством", правда, опять не объяснив, за что соседняя страна удостоилась от него такого клейма.

Особенно странно прозвучало заявление о том, что "доказательств пока нет", но "в составе азербайджанских войск служат турецкие военные: "Сотни джихадистов получив азербайджанское гражданство, служат в пограничных войсках Азербайджана и в тех соединениях которые расположены на левом берегу Аракса на границе с Ираном". Подчеркнем - доказательств у Шахназаряна нет, но распространять фейки он не гнушается.

"Боюсь, что ситуация выходит из-под контроля… Хочу еще раз сказать, что война не закончена. Врагу переданы сведения, составляющие серьезную угрозу нашей национальной безопасности", – резюмировал, выступая на заседании Лазаревского клуба, Давид Шахназарян.