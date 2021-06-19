Названа причина масштабного пожара в Москве

Источник в экстренных службах Москвы сообщил о том, что причиной пожара, вспыхнувшего на складе пиротехники на Лужнецкой набережной в центре столицы стало замыкание электросети.

"Предварительно, пожар на складе с пиротехникой начался в результате замыкания электросети, но рассматриваются и другие версии", - цитирует собеседника ТАСС.

Ранее сообщалось, что сегодня около 17.25 на складе пиротехники в Москве вспыхнул пожар, огонь также перекинулся на прилегающие к горящему складу постройки.

Тушение пожара шло по третьему номеру сложности из пяти возможных, в работах по борьбе с огнем были задействованы два вертолета Ка-32А.

В результате ЧП пострадали трое пожарных и один сотрудник склада. Один пострадавший находится в больнице, другие от госпитализации отказались.

По данным пресс-службы столичной прокуратуры, Хамовнической межрайонной прокуратуре поручено проведение проверки по факту пожара, в ходе которой будут установлены виновники ЧС, а также все обстоятельства случившегося.