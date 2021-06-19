Индийский штамм коронавируса поразил 20 человек в Грузии

Два новых случая заражения индийским штаммом коронавируса было зафиксировано за минувшие сутки в Грузии, проинформировал глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, уточнив, что общее число выявленных в стране случаев инфицирования этим штаммом достигло 20.

"После 18 случаев инфицирования, подтвердилось еще два случая. Таким образом, всего у нас 20 случаев инфицирования индийским штаммом", - цитирует Гамкрелидзе Sputnik Гурзия.

Уточнятся, что клинически индийский штамм не отличается от других штаммов, однако он быстрее распространяется.