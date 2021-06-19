Евро-2020: Германия одержала волевую победу над Португалией

В Мюнхене только завершилась встреча второго тура чемпионата Европы по футболу в группе F между сборными Португалии и Германии.

Победу со счетом 4:2 одержала немецкая команда.

Напомним, в группе F, помимо сборных Португалии и Германии, выступают Венгрия и Франция. Матч этих команд состоялся ранее сегодня в Будапеште и завершился вничью со счетом 1:1.

Таким образом, после двух туров лидером группы F является Франция, набравшая 4 очка. На втором месте находится Германия (3 очка), которая опережает Португалию по дополнительным показателям. Замыкает квартет Венгрия (1 очко).