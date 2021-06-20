Молодежь разработает модель развития киноиндустрии Северного Кавказа

В столице Карачаево-Черкесии Черкесске начал работу трехдневный Северо-Кавказский молодежный кинофорум, участники которого планируют разработать модель развития индустрии кино для всего Северного Кавказа.

"Эксперты со всего Северного Кавказа, федеральные эксперты будут оценивать проекты на питчинге, будут презентовать свои регионы в рамках презентации кинокластеров, пройдет форсайт-сессия по развитию кинематографа, прежде всего в Карачаево-Черкесии, и, может быть, какая-то модель будет сформирована, предложения для развития всего Северного Кавказа, для кино", - сообщил глава проекта "Всероссийский молодежный кинофорум", исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин, передает "Это Кавказ".

Планы амбициозные, и задача, стоящая перед участниками форума - провести его не для галочки, а решить, что будет дальше с кино, с культурой, с обществом, - добавил Якунин.

Форум проходит в Черкесске с 18 по 20 июня, его ключевым событием станет Северо-Кавказский питчинг кинопроектов дебютантов с призовым фондом в размере 1 млн рублей. Все участвующие в конкурсе проекты предполагают съемки на территории СКФО.

Организаторами форума стали Союз кинематографистов России, его молодежный центр, а также Национальный фонд поддержки правообладателей.