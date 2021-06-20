Из-за дождей аграрии Ставрополья отложат уборку зерновых

Ставропольские хлеборобы начнут уборку зерновых в конце июня, что позже обычного срока на полторы недели, из-за обильных дождей, бушевавших в регионе.

"В связи с повышенной влажностью и низким температурным режимом созревание озимых идет с запозданием до 10 дней. Массово в уборку планируем вступить в конце июня", - заявил министр сельского хозяйства края Владимир Ситников на выездном совещании министерства, цитирует "Это Кавказ".

Озимые в регионе сеялись в условиях засухи, но зимние и весенние осадки позволили стабилизировать ситуацию. Общая уборочная площадь составит в этом году 2,2 млн га, уборкой урожая будут заниматься 37 тыс человек и 67 тыс единиц техники. Уборку зерновых в регионе планируют провести в течение 20 дней с момента начала.

Напомним, годом ранее уборку зерновых в регионе начали в середине июня.