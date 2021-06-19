Четыре человека пострадали в результате пожара на складе пиротехники в Москве

Трое пожарных и один сотрудник склада пострадали в результате пожара, вспыхнувшего на пиротехническом складе на Лужнецкой набережной в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Пострадавшие есть. Это один из сотрудников, который здесь работает, но он от госпитализации отказался. Два человека пожарных получили тепловой удар, но они от госпитализации отказались.

Уточняется, что из числа пострадавших один был доставлен в больницу, другие от госпитализации отказались.

Бирюков также сообщил, что первый пожарный расчет был на месте через восемь минут, были подняты три вертолета, а также задействован пожарный катер и порядка 40 единиц пожарной техники. "Пожарные работают профессионально. Штабом принято решение не направлять людей в очаг пожара, и за счет применения авиации удалось достаточно быстро ликвидировать возгорание", - сказал он, отметив, что в настоящее время пожар локализован и вскоре будет потушен, передает РИА Новости.