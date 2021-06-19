Нурмагомедов дал мастер-класс юному бойцу из Нур-Султана

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов провел встречу с десятилетним казахстанцем Амиром Байгазиным.

По словам руководителя физкультурно-оздоровительного клуба "Жас жауынгер" Садыка Байымбетова, встреча прославленного бойца и маленького казахстанца с особыми потребностями состоялась накануне в Алматы. "Амир встретился с Хабибом, они поговорили. Был небольшой совместный мастер-класс – Хабиб подержал лапы, пожелал Амиру удачи, сказав, что его будущему сопернику придется несладко", - цитирует собеседника Sputnik Казахстан.

Также Хабиб пообещал вновь встретиться с Амиром, когда снова приедет в Нур-Султан.

Байымбетов также отметил, что мальчик занимается борьбой на протяжении года и показывает хорошие результаты.