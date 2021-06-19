Памятник Доктору Лизе появился у детской больницы в Грозном

Памятник врачу и общественному деятелю Елизавете Глинке, известной как доктор Лиза, был открыт в Чечне на территории республиканской клинической детской больницы ее имени, сообщили в пресс-службе международной благотворительной общественной организации (МБОО) "Справедливая помощь Доктора Лизы".

По словам президента проекта "Память народа: во имя мира" Оксаны Бондаревой, такие мероприятия доказывают, что работа доктора не забыта, а ее тяжелое дело продолжено.

"Елизавета Петровна посвятила себя той уникальной работе, которая дана не всем, не все могут с этим справиться, а трудное время дает людям сильным раскрыться в своих положительных качествах", - сказала она.

Уточняется, что авторы монумента ориентировались на фотографии Елизаветы Глинки, на которых она улыбается.

Открытие памятника приурочено ко Дню медицинского работника, передает ТАСС.