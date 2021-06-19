Крыму дали свет

Энергообеспечение Крыма было полностью восстановлено после массовых сбоев, которые были вызваны аномальными дождями.

"Энергетики полностью восстановили электроснабжение потребителей в Крыму, нарушенное из-за грозы и ливней", - говорится в сообщении Министерства энергетики России.

Ранее сообщалось, что на полуострове вновь объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидающимися сильными дождями.

В пресс-служба МЧС региона предупредили, что вечером и до конца суток 19 июня, ночью и в первой половине дня 20 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с.