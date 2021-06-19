Склад пиротехники пылает в Москве (ФОТО, ВИДЕО)

Склад пиротехники горит на Лужнецкой набережной в Москве, в настоящее время площадь возгорания составляет 500 кв м. Также горит группа зданий, прилегающих к загоревшемуся складу.

Тушение пожара идет по третьему номеру сложности из пяти возможных, в работах по борьбе с огнем задействованы два вертолета Ка-32А, оборудованные специальным водосливным устройством емкостью в 5 тонн. Сотрудники ГИБДД перекрыли четыре полосы движения на Лужнецкой набережной из-за пожара, сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным пресс-службы столичной прокуратуры, Хамовнической межрайонной прокуратуре поручено проведение проверки по факту пожара, в ходе которой будут установлены виновники ЧС, а также все обстоятельства случившегося. Информации о пострадавших не поступало.