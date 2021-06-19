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Авария с автобусом унесла жизни трех человек в Казахстане

Авария с автобусом унесла жизни трех человек в Казахстане

Три человека стали жертвами столкновения легкового автомобиля и автобуса в Атырауской области. Стало известно, что Toyota Camry столкнулась с пассажирским автобусом на трассе Доссор-Кульсары.

"В результате три человека погибли на месте, еще двух пострадавших с различными травмами доставили в Макатскую районную больницу", - пишет Sputnik Казахстан.

По данным местных правоохранителей, по факту ведется следствие.

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Вестник Кавказа

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