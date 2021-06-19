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Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Ирана

Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание избранному президенту Ирана Эбрахиму Раиси.

Глава государства отметил, что Азербайджан придает особое значение отношениям с Исламской Республикой Иран, с которой она исторически связана религиозными и культурными корнями. "Нынешнее состояние наших связей, поднявшихся до уровня стратегического сотрудничества, вызывает удовлетворение. Многочисленные взаимные визиты между нашими странами, подписанные документы, реализуемые совместные проекты, в том числе успешная деятельность Государственной комиссии играют важную роль в развитии нашего сотрудничества, вызывающего взаимный интерес", - говорится в поздравительном послании.

"С освобождением от оккупации исконных, исторических земель Азербайджана азербайджано-иранская государственная граница была полностью восстановлена. Эта новая ситуация открывает большие возможности для дальнейшего укрепления двусторонних связей между нашими странами и развития регионального сотрудничества", - указал азербайджанский лидер.

Далее Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что двусторонние отношения, основанные на дружбе и сотрудничестве "будут и дальше укрепляться и расширяться в соответствии с интересами наших народов и стран". "Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного и братского народа Ирана", - заключил глава Азербайджана.

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Вестник Кавказа

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