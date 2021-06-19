Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание избранному президенту Ирана Эбрахиму Раиси.

Глава государства отметил, что Азербайджан придает особое значение отношениям с Исламской Республикой Иран, с которой она исторически связана религиозными и культурными корнями. "Нынешнее состояние наших связей, поднявшихся до уровня стратегического сотрудничества, вызывает удовлетворение. Многочисленные взаимные визиты между нашими странами, подписанные документы, реализуемые совместные проекты, в том числе успешная деятельность Государственной комиссии играют важную роль в развитии нашего сотрудничества, вызывающего взаимный интерес", - говорится в поздравительном послании.

"С освобождением от оккупации исконных, исторических земель Азербайджана азербайджано-иранская государственная граница была полностью восстановлена. Эта новая ситуация открывает большие возможности для дальнейшего укрепления двусторонних связей между нашими странами и развития регионального сотрудничества", - указал азербайджанский лидер.

Далее Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что двусторонние отношения, основанные на дружбе и сотрудничестве "будут и дальше укрепляться и расширяться в соответствии с интересами наших народов и стран". "Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного и братского народа Ирана", - заключил глава Азербайджана.