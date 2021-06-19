Краснодар потрясло убийство местного жителя

Житель Краснодара погиб от ножевого ранения в краевой столице. По факту возбуждено уголовное дело, информирует СУСК по Краснодарскому краю.

Сообщается, что сегодня в социальных сетях появилась информация, что в городе произошла перестрелка, в которой якобы погиб человек.

Впоследствии выяснилось, что мужчина был убит в результате конфликта на бытовой почве. "В ходе ссоры один из участников инцидента нанес 31-летнему оппоненту один удар ножом в область груди, убив его", - сообщили в СУСКе, добавив, что после произошедшего злоумышленник с места происшествия скрылся.