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Краснодар потрясло убийство местного жителя

Краснодар потрясло убийство местного жителя

Житель Краснодара погиб от ножевого ранения в краевой столице. По факту возбуждено уголовное дело, информирует СУСК по Краснодарскому краю.

Сообщается, что сегодня в социальных сетях появилась информация, что в городе произошла перестрелка, в которой якобы погиб человек.

Впоследствии выяснилось, что мужчина был убит в результате конфликта на бытовой почве. "В ходе ссоры один из участников инцидента нанес 31-летнему оппоненту один удар ножом в область груди, убив его", - сообщили в СУСКе, добавив, что после произошедшего злоумышленник с места происшествия скрылся.

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Вестник Кавказа

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