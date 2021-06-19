Евро-2020: Франция не смогла обыграть Венгрию

Только что в Будапеште закончился матч второго тура чемпиона Европы по футболу в группе F между сборными Венгрии и Франции. Команды сыграли вничью 1:1.

Счет в матче в добавленное к первому тайму время открыли венгры – отличился защитник Аттила Фиола. Французы отыгрались на 66-й минуте благодаря точному удару нападающего Антуана Гризманна.

Напомним, в группе F, помимо сборных Венгрии и Франции, выступают Португалия и Германия. Матч этих команд состоится сегодня в Мюнхене в 19:00 (мск).