Мясников: прикосновение к бабочкам опасно для кожи

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, чем может грозить прикосновение к гусеницам и бабочкам.

По его словам, это может привести к проблемам с кожей.

"Есть такой термин – "лепидоптеризм". Когда ты хватаешь бабочек, могут возникнуть состояния, напоминающие ожоги, красные пятна, аллергические реакции", - сказал он, отметив, что также у пациентов может наблюдаться повышение температуры и слабость.

Лепидоптеризм – это вид аллергического контактного дерматита, который выражается в раздражении кожи после прикосновения к волоскам тела бабочек или гусениц некоторых видов.