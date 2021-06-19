Ялта возвращается к жизни

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил о том, что в отелях и санаториях подтопленной после сильных ливней Ялты были восстановлены подача воды и электроэнергии. В настоящее время находящимся там туристам ничто не угрожает.

"Со всеми средствами размещения установлена связь, нигде нет проблем ни с питьевой, ни с технической водой, ни с водоснабжением как таковым", - сказал он, отметив, что везде есть резервные мощности.

Далее Волченко отметил, что в ближайшие несколько дней Ялта будет приведена в порядок и снова будет радовать жителей Крыма и наших гостей, передает ТАСС.