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В Москве удвоилось число случаев повторного заражения коронавирусом

В Москве удвоилось число случаев повторного заражения коронавирусом

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о том, что число заразившихся повторно коронавирусом в столице за последние две недели удвоилось.

"По данным единой цифровой платформы, за последние две недели повторная заболеваемость вирусом увеличилась в два раза", - сказала она, отметив, что многие из таких пациентов перенесли инфекцию достаточно давно и их иммунная защита стала слабее.

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Вестник Кавказа

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