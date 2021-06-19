В Москве удвоилось число случаев повторного заражения коронавирусом

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о том, что число заразившихся повторно коронавирусом в столице за последние две недели удвоилось.

"По данным единой цифровой платформы, за последние две недели повторная заболеваемость вирусом увеличилась в два раза", - сказала она, отметив, что многие из таких пациентов перенесли инфекцию достаточно давно и их иммунная защита стала слабее.