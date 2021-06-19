Медведев назвал главную цель "Единой России"

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что главная цель работы партии – не победа на предстоящих выборах, а улучшение жизни россиян.

"Цель "Единой России" заключается в том, чтобы сделать жизнь людей лучше. А не просто завоевать голоса избирателей. Помните об этом", - напутствовал однопартийцев он.

По мнению Медведева, у "Единой России" есть все шансы на победу. "Наша партия - она может выиграть. И может выиграть, и должна выиграть уверенно и честно", - сказал он входе выступления на партийном съезде.