В Москве обвялен оранжевый уровень погодной опасности

Начиная с 12 до 20 часов в воскресенье в Москве Гидрометцентром объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

"Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что в Московской области объявлен желтый уровень погодной, здесь столбики термометров будут подниматься до 28-33 градусов в период с 12 до 20 часов 20 июня.