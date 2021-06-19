Рубен Варданян стал гражданином Армении

Российский бизнесмен Рубен Варданян получил гражданство Армении и будет выступать в качестве общественного деятеля. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

"Я понимаю, что, став общественным деятелем, я беру на себя большую ношу и ответственность, но другого пути не вижу. Мы должны вместе строить будущее", - сказал он.

Варданян призвал присоединиться к инициативе The Future Armenian, целью которого является создание плана задач и вопросов, а также их решение.