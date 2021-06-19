Разработчиков вакцины QazVac наградили в Казахстане

Правительство Казахстана отметило заслуги создателей противокоронавирусного препарата QazVac, вручив им несколько наград.

Вице-премьер Ералы Тугжанов и глава Минздрава республики Алексей Цой наградили медработников Казахстана.

"Заместитель премьер-министра вручил две специальные награды разработчикам казахстанской вакцины QazVac", - сообщили в межведомственной комиссии по недопущению распространения COVID-19.

Цой отметил, что в стране продолжат производить выплаты медикам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом.

"В целях усиления и сохранения кадрового потенциала медработников будут разработаны и внедрены пакет мотиваций для профессионального развития, единый стандарт социальной поддержки, система правовой защиты медицинских работников", - добавил министр.