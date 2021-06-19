Как оружейный барон Патрон Даво поставлял российское оружие тем, кто направлял его против России

Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск трех армянских бизнесменов за незаконный ввоз оружия и военной техники в Армению и в Нагорный Карабах. Глава группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян, гендиректор компании KOMEX Ара Абрамян и владелец компании Royalsys Engineering Давид Галстян обвиняются в том, что занимались незаконными поставками вооружения, боеприпасов и военной техники в Армению и Нагорно-Карабахский регион Азербайджана в нарушение Таможенной конвенции о международных грузоперевозках и Договора о обычных вооружениях в Европе.

Против них возбуждено уголовное дело сразу по пяти статьям УК: планирование, подготовка и инициирование агрессивной войны; создание преступной группы с целью совершения преступлений или особо тяжких преступлений; незаконное приобретение, передача, продажа, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств, совершенные организованной группой; создание, не предусмотренных законами Азербайджана, вооруженных групп, а также участие в их создании или деятельности, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчаткой, военной техникой и другим военным снаряжением; контрабанда, совершенная организованной преступной группой.

Наиболее интересный персонаж из всей троицы, безусловно, Давид Галстян по кличке Патрон Даво. В сводках о незаконной транспортировке и продаже вооружений в зоны конфликтов его имя фигурирует давно. Даже в русскоязычном сегменте интернета широко распространяется информация, согласно которой Патрон Даво и его многочисленные компании упоминаются в одном из отчетов Совбеза ООН в связи с поставками оружия в Сирию, оппозиционным правительству Башара Асада группировкам. В открытых источниках на Галстяна указывают названия компаний Mosstone Engineering, Armenian DG Arms, Ayk Avia, занимающихся поставками вооружений в не только в Сирию, но и в Ливию, Южный Судан и Сомали. Эксперты отмечают, что в Армении все сделки с закупкой и продажей оружия подписываются на уровне премьер-министра (ныне и.о. премьер-министра) Армении Никола Пашиняна, а значит, он или напрямую замешан в коррупции и преступной торговле оружием, или остается некомпетентным и в этих вопросах тоже.

С учетом того, что в Сирии оружием, проданным оппозиции Галстяном, воевали и против российской группировки, очевидно, что Патрон Даво давно находится "на карандаше" у российских спецслужб. Главный разоблачитель деяний армянских властей, бывший посол Армении в Ватикане, зять экс-президента Сержа Саргсяна Микаэл Минасян утверждает, что Галсятну запрещен въезд в Российскую Федерацию до 2029 года.

"Армения имеет право закупать у России оружие и боеприпасы по российским внутренним ценам, которые могут отличаться от международных на 65%. Никол Пашинян со своим новым другом Давидом Галстяном замышляет и осуществляет схему, в основе которой лежит следующее: премьер уполномочивает Галстяна через министерство обороны и дает ему привилегию, чтобы он от имени Республики Армения заказал 100 единиц оружия, затем Республика Армения покупает из офшора Давида Галстяна, допустим, 60 из этих 100 видов, оплачивает их, и эти 60 единиц оружия прибывают в Армению. С документами все в порядке, за одним исключением: те первоначально заказанные 40, которые не были проданы, Давид Галстян прямо из России отправляет в третью страну, скажем, в ОАЭ", - рассказал Минасян, подчеркнув, что по номерам возможно узнать всю историю оружия, и после его использования в России узнают, что проданное Армении оружие оказалось в четвертой стране".

Но справедливости ради стоит сказать, что Патрон Даво незаконно приторговывал оружием не только при нынешних властях, но и при тесте Минасяна Серже Саргсяне.

Интересно, что 1 февраля Патрон Даво был задержан в родной Армении, однако уже 17 мая армянский Кассационный суд освободил оружейного барона. На родине ему инкриминировали следующее. Будучи председателем правления зарегистрированной за рубежом компании Галстян подписал договор с Минобороны Армении, по которому компания обязалась обеспечивать потребности Генштаба на снаряды соответствующего калибра для орудий производства 1983-1986 годов. Однако вместо снарядов соответствующего калибра, предусмотренного для данного вида орудий для Минобороны были осуществлены поставки снарядов иного, более старого вида чешского производства 1977 года, на сумму в 1083000 долларов, которые по своим тактическим и техническим характеристикам существенно уступали тому вооружению, которое должно было быть поставлено.

По слухам, в общей сложности Давид Галстян проходит по четырем расследуемым в СНБ уголовным делам, которые касаются поставок, осуществляемых принадлежащими ему компаниями. Патрону Даво принадлежит несколько оффшорных и армянских компаний, которые занимаются торговлей оружием и являются основными поставщиками для армии. Кроме того, одна из действующих компаний Галстяна производит автоматы "Калашников".

Армянские СМИ пишут, что тучи над головой оружейного барона начали сгущаться после поражения Армении во Второй Карабахской войне, когда стало очевидно, что вина за это лежит не только на тех, кто руководил армией, но и на тех, кто поставлял оружие. Зазвучало имя Давида Тонояна, стали искать контакты из его окружения, особенно из числа тех, от кого зависел оружейный бизнес. "Голос Армении" отмечает, что Галстяна даже заранее предупреждали, что события будут разворачиваться подобным образом. Однако он предпочитал не верить в худший для него сценарий, так как его деятельность, как и любого, кто занимается оружейным бизнесом, велась под постоянным наблюдением СНБ.

Говорят, что информацию о продаже Галстяном оружия сирийским боевиками "слила" турецкая разведка. Вся эта история о снабжении армянским гражданином (и аффилированными с ним структурами) оппозиционным Башару Асаду формирований выглядит особенно примечательной на фоне того, что совсем недавно, в ходе Второй Карабахской войны, из Армении не раз звучали обвинения в адрес Азербайджана в том, что якобы на его стороне воюют сирийские боевики. Естественно, эти заявления так и не были подтверждены, за то о бизнесе Патрона Даво, который он вел то ли в сотрудничестве, то ли при попустительстве армянских властей, теперь известно многим, в том числе и в России, где, вероятно, скоро поймут, какого союзника имеют в лице Армении.