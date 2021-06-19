Махачкала откроет прямое авиасообщение с Баку

Прямой рейс между Махачкалой и Баку запустят 4 июля. Об этом сообщила глава пресс-службы махачкалинского аэропорта Сапура Магомедова.

"Первый вылет из Махачкалы в Баку запланирован на 4 июля в 01:05 (мск) бортом авиакомпании S7 Airlines. Самолет Boeing 737-800 сможет вместить 176 пассажиров. Рейсы в столицу Азербайджана будут выполняться каждую неделю в ночь с субботы на воскресенье", - приводит слова Магомедовой ТАСС.

По ее словам, всем пассажиры, прибывающие в столицу Азербайджана, необходимо при себе иметь медицинскую справку в распечатанном виде с отрицательным результатом теста на коронавирус, выданную не ранее, чем за 72 часа до вылета в аккредитованной лаборатории в стране отправления.