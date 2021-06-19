Путин предложил ввести льготы многодетным семьям при смене жилья

Президент РФ Владимир Путин, выступая на XX съезде партии "Единая Россия", предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой.

"Бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение, родился еще ребенок. И квартира становится уже слишком мала для этой семьи", - сказал он.

Глава государства пояснил, что при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог.

"Порой эта сумма для конкретной семьи является значительной, именно ее и не хватает для того, чтобы эта семья при рождении детей последующих смогла быстрее купить новое жилье", - подчеркнул президент.

В заключение Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости, если в течение года они направят полученные средства на покупку нового жилья.