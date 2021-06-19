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Путин предложил ввести льготы многодетным семьям при смене жилья

Путин предложил ввести льготы многодетным семьям при смене жилья

Президент РФ Владимир Путин, выступая на XX съезде партии "Единая Россия", предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой.

"Бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение, родился еще ребенок. И квартира становится уже слишком мала для этой семьи", - сказал он.

Глава государства пояснил, что при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог.

"Порой эта сумма для конкретной семьи является значительной, именно ее и не хватает для того, чтобы эта семья при рождении детей последующих смогла быстрее купить новое жилье", - подчеркнул президент.

В заключение Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости, если в течение года они направят полученные средства на покупку нового жилья.

 

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Вестник Кавказа

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