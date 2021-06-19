В ДТП с участием "скорой помощи" в Ингушетии пострадали четыре человека

Несколько человек госпитализированы после столкновения кареты "скорой помощи" и легкового автомобиля в Сунже, сообщает пресс-служба МЧС по Ингушетии.

"Авария произошла в 12:07 на пересечении улицы Губиной и дороги на Серноводский перекресток. Столкнулись два автомобиля "Лада Приора" и карета скорой медицинской помощи на базе "Газель", - сказано в сообщении.

В результате происшествия пострадали четыре человека, которые доставлены в центральную больницу Сунженского района.

Отмечается, что полиция выясняет причины ДТП.