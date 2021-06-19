За кого завтра проголосует Армения?

Премьер-министр Никол Пашинян надеется на переизбрание на предстоящих парламентских выборах, но поражение во Второй Карабахской войне в прошлом году стал для него серьезным испытанием, пишет Аль-Джазира. Поляризованное до предела армянское общество готовится к досрочным выборам в парламент Армении, которые станут проверкой того, сможет ли правительство Пашиняна пережить политические потрясения.

Исход воскресных выборов определит курс послевоенной Армении, однако многие избиратели пока не определились с выбором. По мнению экспертов, это будут самые напряженные выборы в истории современной Армении. В условиях обмена угрозами и оскорблениями, а также изобилия популистской риторики, конфронтация из политической сферы может перейти на улицы.

Пашинян против Кочаряна

В число предполагаемых победителей входят Пашинян, бывший журналист, который пришел к власти на волне мирных уличных протестов в 2018 году, и экс-президент Роберт Кочарян - представитель коррумпированной старой гвардии.

Пашинян и его партия "Гражданский договор" обещали во время своего пребывания у власти отделить бизнес от политики, но Кочарян все еще обвиняется в получении взятки в размере $3 млн в 2008 году. Всего против шести кандидатов возбуждено уголовное дело.

Кочарян, возглавляющий альянс "Армения", является одним из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта. Он позиционирует себя как заботящийся о безопасности опытный политик, который собирается руководить Арменией в трудные времена.

Недоверие к нынешним и бывшим властям может обернуться низкой явкой на выборах. Согласно результатам мартовского опроса Международного республиканского института, более 40% респондентов заявили, что не будут голосовать ни за какую политическую силу.

Избиратели, опрошенные "Аль-Джазирой", выразили почти одинаковое равнодушие по отношению ко всем сторонам политического спектра. К примеру, 37-летний лингвист из Еревана Георгий Каграманян проголосует за Кочаряна, потому что "в данной ситуации приходится выбирать меньшее из двух зол". "Он харизматичный и волевой, поэтому я думаю, что у него больше справиться с текущей ситуацией, а не просто делать пустые заявления", - сказал Каграманян.

Если какая-либо партия или блок не наберет 50% голосов, будет проведен второй тур между двумя партиями, набравшими наибольшее количество голосов. В этом случае политики могут призвать своих сторонников выйти на улицы.

"Я не поддерживаю Пашиняна, но что угодно будет лучше возвращения режима Кочаряна", - сказал 42-летний учитель Алекс Мехитарян.

Директор ереванского Центра региональных исследований Ричард Гирагосян сказал, что Кочарян "представляет собой "парк Юрского периода" армянской политики - месть динозавров". Он ожидает, что Пашинян победит с небольшим отрывом: "Неопределившиеся избиратели станут ключевым голосом, который, вероятно, отойдет Пашиняну, не потому, что они им нравятся, а потому, что оппозиция более опасна".

Исход карабахского конфликта влияет на опросы общественного мнения

Оппозиция пока не разъяснила, что именно ее представители сделали бы иначе во время Второй Карабахской войны, начавшейся в сентябре прошлого года, или после нее. По мнению многих в Армении, война в стране еще не кончилась - вдоль границы продолжаются стычки и нарушения режима прекращения огня.

На прошлой неделе Баку передал Еревану 15 военнопленных в обмен на карты минных полей в Агдамском районе, возвращенном по условиям ноябрьского мирного соглашения. Но исход нагорно-карабахского конфликта остается центральным вопросом для многих армян, как и продолжающееся присутствие российских миротворцев в регионе в соответствии с условиями соглашения, достигнутого при содействии Москвы.

"Независимо от того, кто занимает руководящую должность, страна сейчас находится на орбите России", - сказал Гирагосян, который думает, что для Москвы предпочтительнее будет победа Пашиняна.

Эксперт Центра аналитических исследований "Орбели" Нарек Минасян сказал, что вероятность новой крупномасштабной конфронтации с Азербайджаном в краткосрочной перспективе невысока, и результаты выборов "ответят на несколько ключевых вопросов об обществе": "Хотят ли граждане Армении продолжения революции 2018 года и демократизации? Считают ли они этот этап истории неудачным? Предпочитают ли они бывших авторитарных лидеров, которые пытаются позиционировать себя как кризис-менеджеры? Некоторые люди считают, что война оставила настолько глубокие раны, что выборы не принесут стабильности, а только усугубят кризис".