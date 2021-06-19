Создатель "групп смерти" задержан на Ставрополье

В Ставропольском крае задержали подозреваемого в организации "групп смерти" и причастности к гибели двух человек, сообщает пресс-служба СКР.

"Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации задержан 19-летний житель Ессентуков. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц)", - сказано в сообщении.

Было установлено, что задержанный организовал ряд групп в одной из соцсетей, участники которых проходили различные задания. Исполняя их, они "попадали в психологическую ловушку, где критиковались родители, семья, друзья, пропагандировались депрессия, насилие к окружающим, опасные способы выхода из сложных жизненных ситуаций".

Отмечается, что два подростка, состоявшие в "группах смерти", погибли от действий задержанного.

"В рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых опытными сотрудниками следственного управления, криминалистического центра Следственного комитета России, при оперативном сопровождении коллег МВД России и ФСБ России, организатор указанных групп был изобличен в кратчайшие сроки", - уточнили в ведомстве.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте организатора.