Посол США сообщил о скором возвращении в Россию

Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что в скором времени вернется в Россию.

"После важного саммита я с нетерпением жду скорого возвращения в Москву, чтобы возглавлять сильную команду посольства США в России в деле реализации директив президента Байдена, изложенных в Женеве, включая директивы в сфере стратегической стабильности, прав человека и стабильных и предсказуемых отношений с Россией", - приводит слова Салливана американское диппредставительство в Москве в своем Twitter-аккаунте.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва исходит из того, что следующую рабочую неделю российский посол в США Анатолий Антонов проведет уже в Вашингтоне.