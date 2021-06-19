В России ускорят приватизацию невостребованного госимущества

Правительство России одобрило ускорение темпов приватизации невостребованного госимущества, соответствующий законопроект внесут в Госдуму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального имущества" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в заявлении.

Данный проект предусматривает ускорение темпов вовлечения в хозяйственный оборот движимого и недвижимого имущества государственной казны России, которое оказалось невостребованным для исполнения своих функций и не приносило доход.

Ранее стало известно, что план приватизации федерального имущества на 2017–2019 годы в России был выполнен только на 25%, что стало самым низким показателем за последнее десятилетие, сообщает "Коммерсант".

Стоит также отметить, что поступление средств от приватизации в федеральный бюджет также сократилось. В 2017 году оно составило 15,1 млрд рублей, а в 2019 году — 12,1 млрд рублей. Всего в бюджет от приватизации федерального имущества за период 2017–2019 годов поступило более 40 млрд рублей (82,3% бюджетных назначений).