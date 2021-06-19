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Путин поздравил Раиси с победой на выборах в Иране

Путин поздравил Раиси с победой на выборах в Иране

Российский лидер Владимир Путин направил поздравительное послание избранному президенту Ирана Эбрахиму Раиси, сообщил пресс-атташе посольства России в Тегеране Максим Суслов.

"Передачу послания подтверждаем", - приводит слова Суслова РИА Новости.

Согласно сообщению посольства Ирана в Москве, Путин поздравил Раиси с победой на выборах, выразив надежду на дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества России и Ирана в различных сферах, а также взаимодействие по международным вопросам, отметив, что это отвечает интересам двух государств.

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Вестник Кавказа

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