Путин поздравил Раиси с победой на выборах в Иране

Российский лидер Владимир Путин направил поздравительное послание избранному президенту Ирана Эбрахиму Раиси, сообщил пресс-атташе посольства России в Тегеране Максим Суслов.

"Передачу послания подтверждаем", - приводит слова Суслова РИА Новости.

Согласно сообщению посольства Ирана в Москве, Путин поздравил Раиси с победой на выборах, выразив надежду на дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества России и Ирана в различных сферах, а также взаимодействие по международным вопросам, отметив, что это отвечает интересам двух государств.