В Грузии прошел марш солидарности

Всемирный день беженцев, который отмечается 20 июня, отметили маршем солидарности в Ботаническом саду в Тбилиси.

На акции собрались несколько десятков человек, а также представители аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса.

"Спасибо, что вы все здесь и объединились с нами, чтобы отметить Всемирный день беженцев. Множество людей были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликтов и войн. В прошлом году в таком положении оказалось больше 80 миллионов человек. У каждого из них своя история, и очень важно показать им свою солидарность", - приводит слова постпреда ООН в Грузии Сабине Махли "Спутник-Грузия".

К собравшимся также обратился председатель грузинского парламента Каха Кучава. По его словам, этот день для Грузии важен особенно, так как в стране есть множество семей вынужденных переселенцев.

"Наш долг – пытаться сделать максимум для них и облегчить им жизнь", - сказал он.



