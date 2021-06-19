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Вертолет с избирательными урнами упал в Иране

Вертолет с избирательными урнами упал в Иране

На юго-западе Ирана разбился вертолет, перевозивший избирательные урны после президентских выборов, сообщает агентство IRNA.

В результате падения транспорта погиб один и пострадали 11 человек.

"В результате этого происшествия один из пассажиров, который, как сообщают, был сотрудником правоохранительных органов, охранявших урны, погиб, еще 11 пострадали", - сообщил губернатор провинции Хузестан Касем Сулеймани Даштаки.

 

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Вестник Кавказа

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