В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Джонсона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с премьер-министра Великобритании Борисом Джонсоном возможна при условии появления у британских властей "политической воли".

"Нет, такая встреча не готовится, но потенциально она возможна. Возможна, если в Лондоне возобладает политическая воля к тому, чтобы ремонтировать наши двусторонние отношения, которые были изрядно поломаны по инициативе Лондона", - приводит слова Пескова ТАСС

Ранее глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес допустил возможность проведения переговоров между Путиным и Джонсоном после состоявшегося 16 июня американо-российского саммита в Женеве.