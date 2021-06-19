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Синоптики рассказали о новых ливнях в Крыму

Синоптики рассказали о новых ливнях в Крыму

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с ожидающимися сильными дождями, сообщила пресс-служба МЧС региона.

"По информации ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", вечером и до конца суток 19 июня, ночью и в первой половине дня 20 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", - сказано в сообщении.

Ранее глава гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая заявила о новом циклоне в ночь на 20 июня.

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Вестник Кавказа

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