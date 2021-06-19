Житель Дагестана, пытавшийся взорвать обидчиков гранатой, предстанет перед судом

Следственный комитет предъявил обвинение 35-летнему жителю Хасавюрта в покушении на убийство двух или более лиц, сообщает пресс-служба ведомства по региону.

Напомним, что 7 июня обвиняемый бросил в сторону своих обидчиков неустановленное взрывное устройство.

В результате взрыва один потерпевший был доставлен в больницу с оскольчато-рваными ранами туловища и конечностей. Второму мужчине удалось скрыться за бетонным ограждением.

В настоящее время идет сбор доказательств вины обвиняемого в покушении на убийство.