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"Аэрофлот" откроет новые рейсы в Турцию с 25 июня

&quot;Аэрофлот&quot; откроет новые рейсы в Турцию с 25 июня

Авиакомпания "Аэрофлот" запустит дополнительные рейсы из Москвы в Турцию с 25 июня. Об этом заявил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

В настоящее время "Аэрофлот" выполняет два рейса в неделю по маршруту Москва - Стамбул.

"Аэрофлот" открыл с 25 июня дополнительные рейсы в Турцию: Стамбул - увеличение до двух рейсов в день, Анталья - один рейс в день, Бодрум - один рейс в день, Даламан - один рейс в день",- приводит его слова ТАСС.

По словам Демина, по дальнейшему расширению маршрутов компания "будет мониторить загрузку, и принимать решение в зависимости от фактического спроса".

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