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Рухани поздравил Раиси с победой на выборах президента

Рухани поздравил Раиси с победой на выборах президента

Президент Ирана Хасан Рухани встретился с главой судебной власти Эбрахимом Раиси и поздравил его с победой на выборах, сообщил пресс-секретарь действующего главы государства Алиреза Моэзи.

"Президент Рухани, прибыв в офис Раиси, поздравил его с победой на выборах", - написал Моэзи в Twitter.

Напомним, в пятницу прошли выборы президента Ирана. По официальным данным, победу одержал председатель Верховного суда Ибрахим Раиси, набрав 17,8 млн.

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