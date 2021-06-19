Рухани поздравил Раиси с победой на выборах президента

Президент Ирана Хасан Рухани встретился с главой судебной власти Эбрахимом Раиси и поздравил его с победой на выборах, сообщил пресс-секретарь действующего главы государства Алиреза Моэзи.

"Президент Рухани, прибыв в офис Раиси, поздравил его с победой на выборах", - написал Моэзи в Twitter.

Напомним, в пятницу прошли выборы президента Ирана. По официальным данным, победу одержал председатель Верховного суда Ибрахим Раиси, набрав 17,8 млн.