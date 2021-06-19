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В Керчи подсчитывают ущерб от подтопления

В Керчи подсчитывают ущерб от подтопления

Комиссия по оценке ущерба начала работу в Керчи, которая пострадала от подтопления, сообщил глава администрации города Сергей Бороздин на своей странице в Facebook.

"В Керчи началась работа Комиссии по оценке ущерба в зоне подтопления. Вместе с главой муниципального образования Ольгой Солодиловой, моим заместителем Алексеем Гуськовым, сотрудниками администрации, депутатами городского совета в данный момент осуществляем обход улицы Комарова, оказавшейся в зоне подтопления", - написал он.

Отмечается, что рабочие группы обходят каждые домовладения и составляют акты обследования имущества после потопа.

"На сегодняшний день ситуация в зоне подтопления сложилась непростая. Жителям пострадавших улиц нанесен серьезный материальный ущерб", - подчеркнул Бороздин.

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Вестник Кавказа

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