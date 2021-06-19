Коронавирус нашли у 17 906 россиян

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 17 906 случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 17 906 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 205 (17,9%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве – 9 120, в Санкт-Петербурге - 996, в Московской области - 1456. В Краснодарском крае - 111 случаев, в Ставропольском крае - 72, в Крыму - 166, в Дагестане - 65, в Кабардино-Балкарии - 20, в Чечне - 16, в Северной Осетии - 10, в Адыгее - 14, в Карачаево-Черкесии - 13, в Ингушетии - 12.

Суточный прирост составил 0,34%, общее число инфицированных в России достигло 5 299 215 человек.

Выписаны за сутки 10 684 человека, за весь период – 4 861 343 человека.

Умерли за сутки 466 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 128 911 человек.