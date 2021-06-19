Пляжи Ялты пострадали из-за сильных осадков

Ливень сильно повредил ялтинские пляжи, необходима будет их подсыпка, заявил глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

"В результате разгула стихии сильно повреждены пляжи Ялты. После проведения первоочередных работ по налаживанию жизнеобеспечения города, будут приняты оперативные решения по восстановлению пляжных территорий. Мной уже ведутся переговоры с руководителями крымских карьеров о предоставлении бесплатно материала для подсыпки пляжей", - приводит слова Черняк РИА Новости.

Он отметил, что в разгар курортного сезона в республике туристы не должны почувствовать неудобств.