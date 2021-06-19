Выборы президента Ирана прошли без серьезных происшествий

Президентские выборы в Иране прошли без происшествий, угрожающих безопасности, заявил замминистра внутренних дел исламской республики Хоссейн Зульфикари.

"Никаких серьезных происшествий или событий, угрожающих безопасности, включая теракты, не было", - сказал он. Выступление замглавы МВД транслировало государственное телевидение Ирана.

Напомним, что выборы президента Ирана завершились в субботу в 02:00 по местному времени (00:30 мск). Согласно предварительным результатам, победу одержал глава Верховного суда Эбрахим Раиси, набрав 17,8 млн голосов.