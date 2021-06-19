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В Москве увеличат число коек для больных COVID-19

В Москве увеличат число коек для больных COVID-19

Коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом увеличат до 24 тыс, заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в настоящее время развернуто почти 17 тыс коек: больных коронавирусом принимают 16 городских стационаров, две детские больницы, пять резервных госпиталей, а также временные госпитали на территории восьми городских больниц, сообщает РИА Новости.

Подчеркивается, что дополнительные койки будут развернуты в многопрофильных клиниках и федеральных центрах в ближайшее время.

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Вестник Кавказа

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