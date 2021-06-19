В Ялте дадут воду к вечеру 19 июня

Водоснабжение населения Ялты, нарушенное после подтоплений, будет восстановлено к вечеру субботы, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"В 11:00 начнем заполнять систему, после заполнения системы начнем подавать в дома Большой Ялты. Ориентировочно вода в квартирах появится к вечеру", - приводит слова Крючкова ТАСС.

Напомним, что мощный циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной усиления северо-западного ветра и ливня. В республике был объявлен режим ЧС. На юге полуострова основной удар пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков.