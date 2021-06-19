Рейсовый автобус опрокинулся на крышу в ДТП на Кубани

В результате автоаварии в Краснодарском крае рейсовый автобус съехал в кювет и опрокинулся на крышу, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба МВД России по региону.

"В дежурную часть ОМВД России по Славянскому району поступило сообщение о ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля Chevrolet. По предварительным данным, на автодороге "Славянск – Петровская" 21 км, произошло столкновение легкового автомобиля с рейсовым автобусом, вследствие чего произошло опрокидывание последнего", - сказано в сообщении.

Отмечается, что рейсовый автобус следовал по маршруту "Черный Ерик – Славянск".

В результате происшествия в больницу доставлены 14 человек. Точное количество пострадавших устанавливается.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.