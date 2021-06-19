Президентом Ирана признан Эбрахим Раиси

Глава Верховного суда Эбрахим Раиси одержал победу на президентских выборах в Иране, набрав 17,8 млн голосов. Об этом заявил руководитель штаба по проведению выборов Джамаль Орф.

Он также отметил, что в выборах президента Ирана приняли участие 28,6 млн человек.

"В выборах приняли участие 28,6 млн наших соотечественников. С учетом того, что подсчет голосов продолжается, это предварительные данные. В то же время Эбрахим Раиси набрал к настоящему времени более 17,8 млн голосов. Мохсен Резаи – более 3,3 млн голосов, Хеммати – более 2,4 млн голосов, Газизаде Хашеми – порядка миллиона голосов", - сказал глава штаба, трансляцию вело иранское телевидение.

Сообщается, что кандидат в президенты Ирана Мохсен Резаи уже поздравил Раиси с победой на выборах.

"Поздравляю верховного лидера, народ Ирана и народного избранника, своего брата Эбрахима Раиси", - приводит слова Резаи агенство ISNA.

Действующий президент Ирана Хасан Рухани также заявил, что победитель выборов уже известен, однако не назвал его имени.

"Поздравляю народного избранника. Поскольку пока еще официально об этом не было объявлено, я с учетом закона немного отложу официальное поздравление. Понятно, кто набрал необходимое количество голосов", - сказал Рухани.

Стоит отметить, что выборы президента Ирана завершились в субботу в 02:00 (00:30 по московскому времени). Голосование началось в 07:00 (05:30 мск) 18 июня и должно было продолжаться до 00:00 (22:30 мск), однако работы избирательных участков продлили из-за того, что не все граждане успели проголосовать.

"Штаб по проведению выборов объявил, что прием голосов на участках, где остаются избиратели, продлится до двух часов", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Ирана.