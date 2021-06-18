Евро-2020: анонс девятого игрового дня

В субботу, 19 июня, на чемпионате Европы по футболу будут сыграны три матча.

Открывать программу девятого игрового дня будет встреча группы F между сборными Венгрии и Франции. Матч пройдет в Будапеште. Начало - в 16:00 (мск).

Также в субботу состоится встреча сборных Португалии и Германии. Матч соперников венгров и французов по группе F пройдет на "Альянц-Арене" в Мюнхене. Игра начнется в 19:00 (мск).

Завершится день встречей группы E между сборными Испании и Польши. Матч пройдет в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 (мск).

Напомним, в группе E, помимо сборных Испании и Польши, выступают команды Швеции и Словакии. Матч этих сборных состоялся в Санкт-Петербурге 18 июня и завершился минимальной победой шведской команды (1:0). Лидером квартета на данный момент является сборная Швеции (4 очка). Второе место занимает Словакия (3 очка), на третьем месте находится Испания (1 очко). Польша, не набравшая пока ни одного очка, занимает четвертую строчку.

Лидером группы F после 1-го тура является Португалия, разгромившая Венгрию со счетом 3:0. Далее следует Франция, которая уступает первое место португальцам по дополнительным показателям. На третьем месте находится Германия, на четвертом – Венгрия.