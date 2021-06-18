Что произойдет с нефтью - прогноз Macro Oils

Цены на сырьевые товары стремительно набирают обороты за счет восстановления мировой экономики, ослабления доллара и возможности возникновения суперцикла. Нефть также на подъеме: цена сорта Brent снова выросла выше $70 за баррель, поднявшись на 40% за год. Forbes отмечает, что необычайное изменение цен за последние 12 месяцев также во многом обязано ОПЕК+ и решительному стремлению участников соглашения изменить баланс рынка.

Энн-Луиз Хиттл, вице-президент Macro Oils, и ее команда обнародовали прогноз развития ситуации с ценами на нефть.

Во-первых, восстановление спроса - залог улучшения фундаментальных показателей. Мы прогнозируем, что мировой спрос вырастет почти на 6 млн баррелей в сутки в следующие 18 месяцев до более 101 млн баррелей в сутки в 4 квартале 2022 года, что превзойдет предыдущий пик в 2019 году. Главный двигатель - возрождающаяся мировая экономика. Мы прогнозируем рост мирового ВВП на 5% в этом году, поскольку внедрение программ по вакцинации населения освободит экономику от изоляции. В тех странах, которые наиболее продвинулись в борьбе с вирусом, мобильность возвращается, что приводит к росту потребление бензина и авиационного топлива в Китае и США. Из-за оживленного сезона в США цены на бензин окажутся в пределах досягаемости прошлых максимумов. Предположения о том, что кризис 2020 года привел к необратимому снижению мирового спроса на нефть, выглядят преждевременными.

Одним из рисков для роста спроса остается Covid-19 и возвращающиеся ограничения в некоторых странах. Новые волны распространения вируса в Индии, Юго-Восточной Азии, некоторых частях Европы и в других регионах стали одной из причин, по которой спрос на нефть несколько ниже наших первоначальных ожиданий в первые месяцы этого года. Covid-19 по-прежнему негативно сказывается на темпах восстановления мировой экономики.

Во-вторых, рост предложения нефти будет составлять лишь часть ожидаемого роста спроса в 2021 году. ОПЕК+ проявляет особую осторожность, чтобы сохранить баланс на рынке и избежать излишков по мере восстановления экономики. Мировые объемы жидких углеводородов увеличатся всего на 1,3 млн баррелей в сутки в этом году, тогда как мы прогнозируем рост спроса на 5,9 млн баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ОПЕК+ наращивает экспорт на рынок дополнительных 2,1 млн баррелей в сутки в течение трех месяцев до конца июля в соответствии с решением от 1 апреля. Объемы добычи стран, не входящих в ОПЕК (и не участвующих в соглашении ОПЕК+), в 2021 году останутся неизменными. Умеренное увеличение добычи в Бразилии и Норвегии компенсирует годовое снижение в США.

В-третьих, запасы резко снижаются, что отражает ужесточение ситуации на рынке. Запасы ОЭСР уже на 100 млн баррелей ниже пикового уровня в мае 2020 года, и, по прогнозам WoodMac Macro Oils Service, к концу этого года они упадут еще на 100 млн баррелей, что значительно ниже допандемических уровней.

В-четвертых, в ближайшие месяцы у цен на нефть может быть больше возможностей для роста. Летом цена на нефть сорта Brent может превысить $75-76 за баррель; настроения трейдеров более оптимистичные, некоторые ожидают $100 за баррель. Существует потенциал для снижения цен из-за увеличения спроса и удержания нефти с рынка силами ОПЕК+. Многое зависит от той стратегии, которую изберут участники ОПЕК+, поскольку они легко могут вернуть нефть на рынок.

Существует предел того, как долго ОПЕК+ может рисковать. Более высокие цены могут замедлить восстановление мировой экономики. Настроения изменятся, если цены останутся на этих более высоких уровнях до 2022 года и покажут признаки устойчивого восстановления.

В прошлом году произошло беспрецедентное падение мирового спроса; восстановление с минимумов прошлой весны; и ОПЕК+ работает над восстановлением баланса на рынке, ограничивая предложение по мере восстановления спроса. Следующим этапом станет экспорт ОПЕК+ большего количества баррелей и увеличение доли своей нефти на рынке по мере возобновления роста предложения в США. Это, вероятно, нанесет удар по цене, но не сильно - в 2022 году цена на нефть сорта Brent в среднем составит $66 за баррель.